استشاري: لا علاج للسكري في المملكة باسم ” أمزي لايت ” 

نايف السالم(صدى):

كشف أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالمعين الأغا عن حقيقة الرسالة المتداولة بين مرضى السكري حول اكتشاف دواء كعلاج نهائي للمرض يعرف باسم «أمزي لايت»، قائلا إنه لا يوجد حتى الآن أي علاج نهائي للسكري، إذ إن علاج المرض قائم على الأنسولين والأدوية والحمية.

ولفت الأغا إلى أن أي خروج عن المنظومة العلاجية التي يحددها الطبيب من خلال استخدام وصفات التجارب والأعشاب التي يتداولها مدعو الطب يؤدي الى تدهور صحة المريض حتى لو شعر بانخفاض نسبة السكر في الدم، وهو شعور مؤقت لا يمثل علاجا نهائيا.

وأوضح الأغا أن الرسالة المتداولة قديمة تعود إلى نحو 5 سنوات، وأوضحت الوزارة في بيان وقتذاك عدم صحة ما تم تداوله وشكلت لجنة مشتركة من جهات عدة للتحقق من تلك المعلومات وزيارة موقع قيل إن الدواء يسوق من خلاله وتبين عدم صحته.