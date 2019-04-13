رد قوي من سميرة توفيق على مروجي شائعة وفاتها
عبرت الفنانة القديرة سميرة توفيق عن استيائها بسبب الشائعات الأخيرة التي تحدّثت عن وفاتها، قائلة: ” حزنتُ كثيراً، لكنني سأستمر بمشاركة جمهوري المحبّ تفاصيل نشاطاتي، أنا بقوة الله موجودة وهو من يقرر متى تحين ساعتي، ولكن ما هي إفادتهم من خبر موتي؟ ” .
وتساءلت: ” لماذا الترويج لهذه الصورة البشعة التي أحزنت قلوب الناس التي تحبني، بكيتُ على بكائهم ” ، موجهة حديثها إلى مروجي الشائعات: ” لقد خدمتوني بهذه الشائعة لانني كنت شاهدة على الدموع الغالية، هذا الجمهور الذي لا اريد أن أخسره ” .
ولفتت توفيق: ” لقد نشروا لي ورقة النعوة التي لم اكن قادرة على قراءتها، وذلك فور عودتي من المملكة، لماذا هذه الأذية الشخصية؟ ” ، مبينة أنّ هناك ” خطة مبرمجة ” لنشر هذه الشائعة و ” سأرد على المغرضين في شهر رمضان من النشاط الفني الذي صورته في السعودية، سيسمعون صوتي، ولن ينالوا مني هؤلاء الذين يشبهون سحابة الصيف ” ، آملة ” أن تغسل الأعياد قلوبهم من الحسد والغيرة ” .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 3089 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يحفظها من كل مكروه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40312 ] نشر منذ 24 دقيقة
هههههههههههههههههه يا كثر الشائعات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40312 ] نشر منذ 24 دقيقة
هههههههههههههههههه يا كثر الشائعات
مغرد[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله ايا مك يا سمير يا ما ويا ما ويا ما ويا ما كسرتى ضهور الشباب هههههههههههههههههههههه الى هم شيبان الا ن حتى التمر ما عاد يجيب ركبهم