” مأمون ” يتنازل عن بخله ويدفع الضرائب المستحقة عليه

القاهرة(صدى):

على الرغم من أن الممثل القدير ” عادل إمام ” برع في دور البخيل في مسلسله الشهير ” مأمون وشركاه ” والذي كان يرفض فيه دفع الضرائب أو حتى إيصالات الكهرباء والمياه للدولة ، إلا انه استجاب لمصلحة الضرائب المصرية على أرض الواقع ودفع جميع المبالغ المستحقة عليه .

وكشفت مصادر مقربة أن ” الزعيم ” دفع مليون و530 ألف جنيه قيمة ضرائب عن العام الماضي 2018 .

الجديربالذكر ان ” الزعيم ” سيغيب عن رمضان المقبل بعد توقفه عن تصوير مسلسل ” فلانتينو” بسبب تعرضه لمشاكل صحية فضلاً عن المشاكل الإنتاجية .