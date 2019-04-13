بالصور.. مواصفات أودي S6 وS6 افانت وS7 سبورت باك الجديدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أعلنت اودي سبورت عن ثلاثة طرازات جديدة منها السيدان S6 وS6 افانت وS7 سبورت باك الجديدة، وظهرت بعض الشائعات في شهر مايو 2011 حول الثلاثة طرازات الجديدة التي ستتوفر بمحرك TDI، ثم تم تداول قصة أخرى في سبتمبر 2017 من نفس النوع، ولكن ها نحن هنا اليوم لنشهد على تحول هذه الشائعات لحقيقة رسمية واضحة.

وحول مواصفاتها: تتوفر السيارات الثلاثة بمحرك V6 TDI سعة 3.0 لتر مع كمبريسور كهربائي ونظام هجين معتدل 48 فولت، والذي يعمل على تقليل استهلاك الوقود وزيادة الأداء. وقد تم استخدام هذا الإعداد في SQ5 TDI التي تم طرحها مؤخراً للسوق الأوروبية، مع عزم دوران مماثل يبلغ 700 نيوتن-متر عند 2500 دورة في الدقيقة. ومع ذلك، فإن القدرة الحصانية مختلفة قليلاً، حيث يوفر طرازا S6 و S7 الجديدان بقوة 349 حصان، بينما تتوفر الـ SUV بقوة 347 حصان.

وتعتبر S6 سيدان هي الأسرع، حيث تتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5 ثوانٍ، أما بالنسبة لـ S6 افانت وS7 سبورت باك، فتحتاجا لعُشر ثانية إضافية، وذلك يرجع لسبب ثقل وزنهم، ولكن السرعة القصوى الإلكترونية للسيارات الثلاثة تبلغ 250 كلم/سا.

كما أنها تتوافر السيارات في أوروبا بمحرك TDI عالي التقنية، ولكن ستحصل الأسواق الأخرى مثل الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط على سيارات بمحرك TFSI V6 مزدوج التوربو سعة 2.9 لتر، والذي يولد قوة 450 حصان وعزم دوران 600 نيوتن-متر، وهو نفس المحرك المستخدم في RS4 افانت و RS5 كوبيه و RS5 سبورت باك. وعلى الرغم من ان أودي لا تذكر أي تفاصيل حول أداء السيارات الثلاثة بهذا المحرك، لكننا نتوقع أن تكون أبطأ من RS4 و RS5 بسبب وزنها الأكبر.