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منح الجنسية السعودية لـ 16 شخصا بموجب أمرين ساميين وقرار وزاري

منح الجنسية السعودية لـ 16 شخصا بموجب أمرين ساميين وقرار وزاري
علي القحطاني(صدى):

قررت الأحوال المدنية بمنطقة الرياض منح الجنسية السعودية لـ 16 شخصا خلال الشهرين الماضيين ، وذلك بموجب أمرين ساميين وقرار وزاري .

وكشفت الأحوال المدنية ان الأمرًين الساميين صدرا بشأن أسرتين اجنبيتين احدهما مكونة من شخص وزوجته وأولاده الثلاثة ، والأخرى مكونة من شخص وزوجته وأبناءه الثمانية من البنين والبنات .

كما صدر قرار وزاري بتاريخ 7 رجب 1440هـ بمنح الجنسية السعودية لسيدة بموجب المادة 14 من نظام الجنسية السعودية .

ووفقاً للمادة المذكورة فإنه يترتب على ذلك القرار اكتساب الأجنبي لجميع حقوق الجنسية السعودية وزوجته متي قدمت إلى المملكة وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ، كما يُمنح الأبناء الجنسية السغودية بالتبعية لأبيهم إن كانوا قُصر او قدموا إلى المملكة وهم قُصًر ، أما البالغين سن الرشد فيجوز منحهم الجنسية ان أقاموا في المملكة 5 سنوات وتقدموا بطلب خلال عام واحد من منح الجنسية لأبيهم .


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