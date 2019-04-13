  • السبت 13

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مدني الرياض ينفذ أعمال إنقاذ جراء موجة الأمطار

مدني الرياض ينفذ أعمال إنقاذ جراء موجة الأمطار

مدني الرياض ينفذ أعمال إنقاذ جراء موجة الأمطار
الرياض(صدى):

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد يوم أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض  الأودية والشعاب وحدوث تجمعات للمياه في عدد من الطرق و الأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عددًا من الحالات والتعامل معها و التنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف تواجد الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.

كما جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات القويعية والخرج والدلم و شقراء تمثلت في وجود مركبات و أشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة و انقلاب مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تم مباشرة جميع البلاغات التي نتج عنها عدد من الإصابات .

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني  بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي،الذي بين أن الفرق تعاملت مع سيول منقولة في مركز نعجان بمحافظة الدلم ، مشيراً إلى مباشرة أعضاء اللجنة المعنيين مهامهم وأعمالهم في مثل هذه الحالة.

وأهاب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر و التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية و توقعات استمرار هطول الأمطار ،خاصة أثناء قيادة السيارة والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة و القريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول و مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة و الغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.

وأكدت المقدم الحمادي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير و أعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، راجياً للجميع السلامة .


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *