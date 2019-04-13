مدني الرياض ينفذ أعمال إنقاذ جراء موجة الأمطار

الرياض(صدى):

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد يوم أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمعات للمياه في عدد من الطرق و الأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عددًا من الحالات والتعامل معها و التنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف تواجد الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.

كما جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات القويعية والخرج والدلم و شقراء تمثلت في وجود مركبات و أشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة و انقلاب مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تم مباشرة جميع البلاغات التي نتج عنها عدد من الإصابات .

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي،الذي بين أن الفرق تعاملت مع سيول منقولة في مركز نعجان بمحافظة الدلم ، مشيراً إلى مباشرة أعضاء اللجنة المعنيين مهامهم وأعمالهم في مثل هذه الحالة.

وأهاب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر و التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية و توقعات استمرار هطول الأمطار ،خاصة أثناء قيادة السيارة والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة و القريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول و مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة و الغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.

وأكدت المقدم الحمادي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير و أعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، راجياً للجميع السلامة .