رئيس مهندسي فورد RS يترك منصبه للعمل مع هيونداي

برلين(صدى):

أعلن المهندس الرئيسي الذي أشرف على تطوير سيارات فورد RS عالية الأداء، تايرون جونسون، استقالته من منصبه للعمل مع هيونداي كرئيس قسم اختبارات وتطويرات السيارات في مركز الشركة بألمانيا.

وتسعى هيونداي لتوسيع مخزونها من المهندسين والمصممين المحترفين، عقب تعاقدها مع رئيس تصميم بنتلي السابق، لوك دونكرفورك، للعمل على تصميمات هيونداي وكيا، وتُعتبر سوناتا 2020 الجديدة هي ثمرة هذه الجهود حتى الآن.

وتتطلع هيونداي وكيا إلى تحسين مجال سياراتهم وتوسيعه للبقاء في المنافسة، مع تركيز خاص على جينيسيس الفاخرة التي يستمر مجال السيدان فيها بالتوسع مع اقتراب طرح أول كروس اوفر لها تحت اسم GV80.