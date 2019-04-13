سمر المقرن تصف المتنازل عن حق ابنه المقتول بـ ” تاجر دماء “

نايف السالم(صدى):

رفضت الكاتبة سمر المقرن، تنازل بعض الأهالي عن دماء ابنائهم واصفة إياهم بالمتاجرين بالدم.

وقالت المقرن في مقال لها : ” ليس من المنطق تسمية المتاجر بدماء ابنه المقتول ” متنازل ” بعد أن أخذ قيمة موته بالملايين ” .

وأشارت إلى أن الحل يبدأ من المحكمة ،مطالبة بإعادة تشكيل الأحكام بالإعدام قائلة: ” فلا يستوي القاتل الذي كان يدافع عن نفسه مثلاً أو القاتل الضحية الذي قد يكون في موقف أجبره على الجريمة، بالقاتل مع سبق الإصرار والترصد ” .