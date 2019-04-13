سيدة تطلب الخلع من زوجها لشربه حليب أطفالهما!

القاهرة(صدى):

في واقعةغريبة، ولسبب غير متوقع، أقدمت سيدة مصرية، على إقامة دعوى خلع من زوجها، بعد زواج دام 5 سنوات.

وبررت الزوجة طلبها للخلع، بأن زوجها يشرب حليب أطفالها الصغار، مشيرة إلى أن زوجها يعاني من نهم تجاه مشروبات اللبن، فكلما كانت تحتفظ بألبان أطفالها في الثلاجة كان يشربها دون أن يترك لهم شيئًا.

وأوضحت أن طفلها الصغير تضرر بسبب عادة والده السيئة، حيث تعرض لبكاء مستمر طيلة ليلة كاملة نتيجة شرب والده وجبة اللبن المخصصة له، ورفض شراء غيرها.

وعلى إثر ذلك حدثت بينهما مشادة انتهت بطردها من المنزل فلجأت للخلع للخلاص منه.