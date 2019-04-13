الهلال يستعد لمواجهة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

يستعد لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم السبت، لتأدية مرانًا استرجاعيًا بمقر إقامته في جدة.

ويجري الفريق مساء غد الأحد ،تدريبه الأخير في ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، قبيل مواجهة الأهلي، مساء بعد غد الاثنين؛ في إياب الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال.

يذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين، أمس ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

وارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الخامس.