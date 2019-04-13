مقطع نادر يوثق أول ظهور لعبد الله السدحان في التلفزيون

أميرة خالد(صدى):

نشر الفنان عبدالله السدحان، مقطع فيديو لأول ظهور له على شاشة التلفزيون، موضحا أنه كان بالصف الثاني الثانوي وقتها.

وقال السدحان: ” أول مشهد لي أمام الكاميرا كنت سنه ثانيه ثانوي، بعدها توقفت إلى أن تخرجت من الجامعة “.

وأضاف: ” هذا المسلسل أيام لاتنسى لم أتعرف عَلى الشخصية وأبعادها إلا في الحلقة السادسة، حيث يتم تسليمي المشاهد التي ستصور غداً فقط وهكذا كل يوم بيومه “.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ ،قد أعلن في وقت سابق عن عمل جديد يجمع النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، قريبا.