بالصورة.. شارع بمكة المكرمة يتزين باسم الأمير سعود الفيصل

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة مكة المكرمة عن تركيب لوحات شارع الأمير سعود الفيصل- رحمه الله – بحي ‎الشوقية والممتد من الطريق الواصل جنوب مخطط الشوقية إلى شماله منتهياً بخط مكة – جدة السريع مروراً بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله.

جاء ذلك بعد موافقة الأمير خالد الفيصل، على مقترح الأمانة بإطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدّسة.

ويعد ذلك تقديراً لدور الأمير رحمه الله في خدمة الوطن وعرفاناً لما بذله من جهود خلال مسيرته.