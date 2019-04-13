بالفيديو.. الشوارع تتزين بأمطار الرياض

حمود العنزي(صدى):

وثقت مجموعة مقاطع فيديو مناظر رائعة للبرق يضيء سماء الرياض، في الساعات الأولى من فَجْر اليوم السبت.

وأظهرت المقاطع مشاهد بديعة للبروق وهي تتزايد إضاءتها، وكذلك تساقط البرد.

وروت الأمطار الغزيرة عدد من الأحياء منها حي النظيم ، وحي المربع ، وحي الجزيرة ، وحي الخالدية.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على الرياض.