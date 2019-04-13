بالفيديو.. تكميم المعدة قبيل رمضان يُعيقك عن الصيام

نايف السالم(صدى):

حذر استشاري الجراحة العامة والأورام ومناظير السمنة، الدكتور أحمد علي مراد، من إجراء عمليات التكميم للمعدة قبل شهر رمضان بفترة شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأكد أن من يقوم بذلك لن يستطيع صيام الشهر الكريم، مشيرا الى أن الشرط الأساسي للسماح للمكممين بصيام الشهر هو القدرة على شرب أكثر من لترين من الماء أثناء الإفطار؛ وذلك خوفًا من حدوث جلطات للدم.

وأوضح أن دراسة أُجريت مؤخرًا في بريطانيا على أقليات من المسلمين، خلصت إلى النصيحة بالصيام بعد سنة إلى سنتين من إجراء العملية.