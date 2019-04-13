بالفيديو.. تكميم المعدة قبيل رمضان يُعيقك عن الصيام
حذر استشاري الجراحة العامة والأورام ومناظير السمنة، الدكتور أحمد علي مراد، من إجراء عمليات التكميم للمعدة قبل شهر رمضان بفترة شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأكد أن من يقوم بذلك لن يستطيع صيام الشهر الكريم، مشيرا الى أن الشرط الأساسي للسماح للمكممين بصيام الشهر هو القدرة على شرب أكثر من لترين من الماء أثناء الإفطار؛ وذلك خوفًا من حدوث جلطات للدم.
وأوضح أن دراسة أُجريت مؤخرًا في بريطانيا على أقليات من المسلمين، خلصت إلى النصيحة بالصيام بعد سنة إلى سنتين من إجراء العملية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24974 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض ان لا يعمل الانسان التكميم او القص للمعده الا في الحالات النادره الضروريه لمن وزنه مرتفع بشكل كبير جدا
لو امتنع الانسان عن الرز والسكريات سينزل وزنه وتختفي كرشه مع ممارسة رياضة المشي وخصوصا بعد صلاة الفجر
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 1 ساعة
عمليات التكميم او القص للمعده منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا بسبب ازدياد حالات السمنه والبدانه بسبب سواء التغذيه والركون للرحة والاسترخاء والكسل وعدم ممارسة اي نشاط رياضي والمكوث لفترات طويلة امام الشاشة الفضية والحاسوب والتواصل الاجتماعي والسوشل ميديا