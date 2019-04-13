الإفراج عن الضباط.. أولى قرارات البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

الخرطوم(صدى):

أمر رئيس المجلس الانتقالي الجديد في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين.

ودعا البرهان، الضباط المفرج عنهم إلى اجتماع، كما دعا أيضًا قوى إعلان الحرية والتغيير للاجتماع.

يذكر أن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول ركن عوض بن عوف ،قد أجبر على الاستقالة من منصبه، بعد تجمع الحشود في صلاة الجمعة أمام مقر القيادة العامة للجيش، مطالبين بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية.

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