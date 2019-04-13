في أولى حلقات برنامجه.. الكلباني يسلط الضوء على الأميرة ريما بنت بندر

نايف السالم(صدى):

سلط الداعية عادل الكلباني ،الضوء على تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أولى حلقات برنامجه ” بين بين مع الكلباني ” .

وأكد الكلباني أن تعيين المملكة للأميرة ريما في هذا المنصب، ألغى ” المفهوم السابق في سوداوية وفوبيا التعامل مع المرأة ” ،على حد قوله.

وقال : ” الأمر يعد انطلاقة مباركة لهذه الدولة المباركة، إذ تعطي المرأة حقها ومكانتها في تبوء المناصب الكبرى داخل وخارج المملكة ” .