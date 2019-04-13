في أولى حلقات برنامجه.. الكلباني يسلط الضوء على الأميرة ريما بنت بندر
سلط الداعية عادل الكلباني ،الضوء على تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أولى حلقات برنامجه ” بين بين مع الكلباني ” .
وأكد الكلباني أن تعيين المملكة للأميرة ريما في هذا المنصب، ألغى ” المفهوم السابق في سوداوية وفوبيا التعامل مع المرأة ” ،على حد قوله.
وقال : ” الأمر يعد انطلاقة مباركة لهذه الدولة المباركة، إذ تعطي المرأة حقها ومكانتها في تبوء المناصب الكبرى داخل وخارج المملكة ” .
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