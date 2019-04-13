” حميدتي ” لن يشارك في المجلس العسكري دون الاستجابة لمتطلبات السودانيين

الخرطوم(صدى):

طالبت قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، اليوم السبت، بفترة انتقالية من 3 إلى 6 شهور، وتشكيل مجلس انتقالي يضم مدنيين وعسكريين، وتشكيل محاكم وجهات ادعاء لمكافحة الفساد.

وشددت قوات الدعم السريع على أن يشرف المجلس الانتقالي على لجنة صياغة الدستور دون التدخل فيها، مشيرة إلى أن مهمة المجلس الانتقالي هي إنقاذ الوضع الاقتصادي.

وطالبت بإجراء انتخابات حرة تحت رقابة محلية ودولية، وتعديل الدستور خلال الفترة الانتقالية.

وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، الملقب بـ” حميدتي “، قد أعلن عدم المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي، مؤكداً أن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني.

وأكد حميدتي، في بيان له، أن الدعم السريع ستبقى جزءاً من القوات المسلحة السودانية، وستعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني.

وقال: ” إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية، وقوات الدعم السريع سوف تظل منحازة لخيارات الشعب السوداني بكافة أطيافه ” .

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