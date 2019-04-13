بالفيديو والصور.. جُمعة استثنائية أجبرت رئيس المجلس العسكري السوداني على التنحي

الخرطوم(صدى):

نجح عشرات الآلاف من المحتجين السودانيين المعتصمين حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني،في إجبار رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول ركن عوض بن عوف على الاستقالة من منصبه، فلم يستطع الوقوف أمام الجموع المحتشدة في صلاة الجمعة أمام مقر القيادة العامة.

وبدأ المحتجون يتوافدون منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، نحو مقر قيادة القوات المسلحة، مرددين هتافات ترفض الإجراءات التي أقدمت عليها اللجنة الأمنية بقيادة وزير الدفاع، باعتبارها محاولة للالتفاف على مطالب المحتجين.

وكان السودانيون أطلقوا الخميس شعار ” تسقط تاني “، بعد أن كان شعارهم ” تسقط بس “، تعبيرا عن رفضهم للقرارات الجديدة، والبيان الذي تلاه المجلس العسكري الانتقالي.

وفي ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، شارك عدد من قيادات المعارضة المحتجين في صلاة الجمعة، حيث أمّ المصلين الدكتور مهران ماهر عثمان، ودعا خلال الخطبة إلى استمرار الاعتصام والاحتجاجات السلمية.

وأتت خطوة بن عوف، بعدما طالب المحتجون في شوارع الخرطوم بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية، وهو ما يعتبر انتصارًا لإرادة الشعب السوداني.

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