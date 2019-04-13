الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظيفة هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمدينة الجبيل، عن توفر وظيفة هندسية لحملة البكالوريوس، للعمل بمسمى (مشرف صيانة المستشفى والعيادات الخارجية).

وأوضحت أن المسمى الوظيفي هو مشرف صيانة المستشفى والعيادات الخارجية (Main Hospital & Outpatient Maintenance Supervisor)، مشيرة إلى أن الوصف الوظيفي هي تطوير والإشراف على المعدات الكهربائية والإلكترونية والمكونات والأنظمة وضمان تحسين الأداء العام.

وتضمنت الشروط: ” درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة مُعترف بها، خبرة لا تقل عن أربع سنوات ” .

كما أنه يمكن التقديم من خلال الرابط:هنـــــــــا.