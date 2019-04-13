مستشفى الملك فيصل يعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر وظائف إدارية وصحية لمختلف المؤهلات، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى (عامل نظافة، ومخطط ومعد جداول مشاريع، ومساعد رعاية مرضى، وفني تصوير اشعاعي، وكاتب جناح، ومدرب سريري).

الوظائف:

1- عامل نظافة:

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة) فما فوق.

ويمكن التقديم من خلال الرابط: هنـــــــــا..

2- مخطط ومعد جداول مشاريع:

– درجة الماجستير أو البكالوريوس في مجال الهندسة أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.

– خبرة سنة لحملة الماجستير ولحملة البكالوريوس خبرة لمدة 3 سنوات في نفس المجال.

ويمكن التقديم من خلال الرابط:هنـــــــــــا..

3- مساعد رعاية مرضى:

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة) فما فوق.

ويمكن التقديم من خلال الرابط:هنــــــــــا..

4- فني تصوير اشعاعي:

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في العلوم الصحية أو شهادة مهنية (تدريب) لمدة سنتين في البرنامج المهني في تقنية الإشعاع أو العلوم الإشعاعية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

ويمكن التقديم من خلال الرابط:هنـــــــا..

5- كاتب جناح:

– شهادة الثانوية العامة مع إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن التقديم من خلال الرابط:هنـــــــــا..

6- مدرب سريري:

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض.

– خبرة لمدة 4 سنوات في مجال التمريض لحملة البكالوريوس أو 6 سنوات لحملة الدبلوم.

ويمكن التقديم من خلال الرابط:هنـــــــا..