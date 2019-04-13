رجل يقيم دعوى ” نشوز “: بترقص في البيوت

القاهرة(صدى):

رفع رجل مصري دعوى نشوز، بعد 4 سنوات من الزواج، ضد زوجته؛ بسبب إصرارها على العمل وترك منزل الزوجية دون رغبته.

ونشب الخلاف بين الزوجين بسبب إصرار الزوجة على العمل ” دون رغبته “: ” لاحظت إن الفلوس جريت في إيدها وبتجيب دهب كتير وتقول إن أمها وأخواتها ادهولها هدية وأنا عارف إنهم على قد الحال، وبعد ما اتخانقنا وواجهتها وقولتلها مين اللي جايب ده كله ومنين الفلوس اللي بتيجي من ورايا دي اعترفت إنها بتشتغل حنانة في البيوت في حفلات نسائية كل فترة بمقابل مادي. ”

وأضاف: ” طبعا ده كنت رافضه تماما أنا عايز مراتي تعيش على قدي أنا بتعب وبصرف عشان ولادي يعيشوا كويس ومقبلش مراتي تدور على البيوت ترقص وتخدم الستات أنا راجل عنده شرف وكرامة ونخوة ومقبلش ده. ”

واختتم: ” لما منعتها التزمت شوية لكن اكتشفت إنها لسة بتروح فقدت أعصابي وضربتها عشان تحرم تعمل كدا لكن مفيش فايدة، بتخاف شوية وتخرج من ورايا تاني وسابت البيت من شهرين ولسى بتشتغل وأخدت الولاد مني ولما اشتكيتها لأهلها قالوا ايه المشكلة لما تساعد وتشتغل هي كمان ومش شايفين عيب إن مراتي تدور ترقص وتحنن الستات. “