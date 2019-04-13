الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الخطوط السعودية، عن توفر وظائف شاغرة بقسم المالية من حاملي واحدة أو أكثر من الشهادات التالية (CPA ،CIA ،CISA ،ACA ،CMA ،SOCPA)، بمسمى محاسب.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المحاسبة، حاصل على شهادة واحدة أو أكثر من الشهادات التالية (CPA ،CIA ،CISA ،ACA ،CMA ،SOCPA)، اختياز اختبار قياس (STEP) للغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 47، معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم.

وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا عبر الرابط:هنـــــــــا.