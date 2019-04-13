بالفيديو.. أطفال صغار يقدمون رسالة: لا للتعصب وكلنا عيال سلمان

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أطفار صغار يحملون لافتة دون عليها: ” لا للتعصب وكلنا عيال سلمان. ”

وجاء ذلك في الإستاد أثناء مباراة الأهلي والهلال اليوم الجمعة، في دعوة من الأطفال لتجنب التعصب الرياضي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الهلال بهدف دون رد.

وارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الخامس.