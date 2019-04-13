بالفيديو.. أطفال صغار يقدمون رسالة: لا للتعصب وكلنا عيال سلمان
أظهر مقطع فيديو، أطفار صغار يحملون لافتة دون عليها: ” لا للتعصب وكلنا عيال سلمان. ”
وجاء ذلك في الإستاد أثناء مباراة الأهلي والهلال اليوم الجمعة، في دعوة من الأطفال لتجنب التعصب الرياضي.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الهلال بهدف دون رد.
وارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الخامس.
بهلول زمان[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 11 دقيقة
احلي ما في العبارة كلها حنا ((((( عيال سلمان)))) وهو الوالد للجميع والاب الحنون علي شعبه كم هو فخر لنا يا عيال سلمان بان يكون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هو والد الجميع قمة الفخر والكرمة والعزة