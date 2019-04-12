الهلال يفوز على الأهلي ويستعيد الصدارة مؤقتًا

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي الهلال، على الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز هدف الهلال ألبرتو بوتيا في الدقيقة 43، فيما شهدت المباراة طرد لاعب الأهلي يوسف الحربي في الدقيقة 38.

وارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الخامس.