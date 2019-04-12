الهلال يفوز على الأهلي ويستعيد الصدارة مؤقتًا
فاز نادي الهلال، على الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز هدف الهلال ألبرتو بوتيا في الدقيقة 43، فيما شهدت المباراة طرد لاعب الأهلي يوسف الحربي في الدقيقة 38.
وارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الخامس.
صراحه[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 16 دقيقة
باقي الاتحاد يخمس الحفايظ
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13299 ] نشر منذ 13 دقيقة
ليه العنوان هيك😊😂المفروض تقولون الهلال يستعيد الصداره بآخس مستوى😂واقل جهدعلى حساب التشليح😉😂هاردلك لعشاق الملكي💚الفريق يبي له دفن وهو حي😂فلم يعد بملك رجاله انما مسيرمن مفسدين👎😷سلط الله عليهم👍😡لك الله يا اهلي الرمز