بالفيديو.. الزامل: الشيطان يأخذ الإنسان من باب الوسوسة في الطهارة

نايف السالم(صدى):

أكد الشيخ عبد المحسن بن عبدالله الزامل، أن الوسوسة في الوضوء والإسراف في الماء للتأكد من أن الوضوء صحيحًا ” بلِيّة ” .

وقال خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن استعمال الماء وكثرة الماء ليس لأنه لا يكفيه وإنما هو من باب الوسوسة التي تزيد مع الإنسان في الوضوء وغير الوضوء.

وأضاف : ” ومن فتح باب الوسوسة عليه فقد فتح شرًا عظيمًا، وينبغي الإعراض عنها ” ، مضيفًا أن الشيطان يريد أن يأخذ الإنسان من باب الوسوسة فيكون الإنسان فريسة له، ولا علاج له إلا بالعلاج والدواء .