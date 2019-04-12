بالصور.. مخلفات أسفلت تحتجز قطيع أغنام بعقلة الصقور

عادل الحربي(صدى):

قامت فِرق الطوارئ ببلدية محافظة عقلة الصقور، اليوم الجمعة، بمباشرة حادثة سقوط أغنام بمخلفات أسفلت سائل (آر سي ٢) بالقرب من مركز العمائر، ونفوق ٢ من الأغنام.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية عبدالله صنهات البيضاني أنه بمباشرة الموقع اتضح أنه مهجور، ويعود لإحدى الشركات التابعة لإدارة الطرق، ويوجد به تسريب أسفلت من خزانات قديمة؛ ما أدى لاحتجاز قطيع أغنام، ونفوق اثنتين منه.

وتابع: وجَّه رئيس البلدية محمد عبدالله الكريديس على الفور بدفن المخلفات، وإزالة ضررها حفظًا للسلامة العامة، مع إعداد المحاضر اللازمة حول المخالفة لرفعها للجهة المختصة.