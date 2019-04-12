تفاصيل مشروع النظام الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون

نايف السالم(صدى):

انطلاقاً من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وحرصاً منهم على تماسك الأسرة ووحدة المجتمع للحد من حالات الإيذاء الأسري.

وتأكيداً على ما جاء في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، واتساقاً مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وتنفيذاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في اجتماعهم الحادي عشر تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات أينما وردت في هذا النظام (القانون) المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- دول المجلس: إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- الجهة المختصة: الجهة المخولة بتطبيق أحكام هذا النظام (القانون) في كل دولة من دول المجلس.

3- الأسرة: تشمل الفئات التالية:

أ- الزوج والزوجة وأولادهم وأحفادهم.

ب- أولاد أحد الزوجين من زواج آخر.

ج- والد ووالدة أي من الزوجين.

د- الأخوة والأخوات.

هـ- الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة.

4- الأسرة الممتدة: تشمل الفئات التالية:

أ- إخوان وأخوات أحد الزوجين.

ب- الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

5- الأسرة البديلة: هي من تتولى احتضان الطفل المحروم من الرعاية الأسرية بقصد رعايته وتنشئته.

6- العنف والاستغلال والإيذاء الأسري: كل شكل من أشكال إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بها، يرتكبه أحد أفراد الأسرة أو من في حكمهم ضد فرد من أفراد الأسرة متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي أو نفسي.

المادة الثانية

تسري أحكام هذا النظام (القانون) على المسائل المتعلقة بالعنف والاستغلال والإيذاء الأسري وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في أنظمة (قوانين) أخرى في الدولة.

ويجوز للدولة مد سريان أحكام هذا النظام (القانون) ليشمل أي حالات عنف أو استغلال أو إيذاء أخرى.

المادة الثالثة

تكون لحماية المتعرض للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء مصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالوقاية من العنف أو الاستغلال أو الإيذاء أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

المادة الرابعة

تتخذ الجهة المختصة التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من العنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري ومنها:

1- تطوير وتعزيز البرامج التوعوية والتثقيفية بشأن مفهوم العنف والاستغلال والإيذاء الأسري وظواهره وتوضيح مدى خطورته في بناء شخصية الفرد واستقرار الأسرة والمجتمع ونشرها من خلال وسائل الإعلام والوسائط والوسائل الأخرى.

2- إنشاء قاعدة بيانات عن حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري للاستفادة منها في تطوير آليات علاج تلك الحالات.

3- إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة ودعمها في هذا المجال.

4- اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية المجتمعية التي تسهم في ايجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري.

5- تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري.

6- اقتراح تطوير المناهج التعليمية للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة الوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري وتقوية الروابط الأسرية.

المادة الخامسة

تتولى الجهة المختصة المهام التالية:

1- تلقي بلاغات حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري سواءً كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو اطلع عليه.

2- توفير الحماية الفورية للمتعرض للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري.

3- تهيئة دور لإيواء المتعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري إذا تعذر نقل المتعرض للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء لأسرته الممتدة.

4- تقديم المساعدة القانونية للمتعرض للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء وإحاطته بما له من حقوق يكفلها هذا النظام (القانون) والقوانين والتشريعات الأخرى.

5- إعادة تأهيل المتعرض للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري بما يضمن قدرته على الاندماج في المجتمع مجدداً.

6- تحديد الإجراءات والآليات لمتابعة الحالة التي سبق أن تعرضت للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري بما يضمن عدم تكراره.

المادة السادسة

لكل شخص يطلع على حالة عنف أو استغلال أو إيذاء أسري الإبلاغ عنها فوراً، وتحدد الدولة آليات وإجراءات التبليغ للأفراد والمؤسسات التي يتطلب عملها الاطلاع على حالات العنف والاستغلال والإيذاء وعلى وجه الخصوص إنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري.

المادة السابعة

تحدد الدولة قواعد وإجراءات حماية المبلغين والشهود عن حالات العنف والاستغلال والإيذاء الأسري بما يضمن عدم الإفصاح عن هويته ، إلا برضاه أو إذا كانت طبيعة حالة العنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري تتطلب إظهار هويته دون الإضرار به.

المادة الثامنة

يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله- على معلومات تتعلق بحالات العنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري بالمحافظة على سرية ما يطلع عليه من معلومات وعدم إفشائها لأية جهة أخرى إلا بترخيص كتابي ، ويخضع للمسائلة التأديبية كل من يخالف أحكام هذه المادة.

المادة التاسعة

يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين ان الحالة التي بلغ عنها ليست حالة عنف أو استغلال أو ايذاء أسري وفقاً لأحكام هذا النظام (القانون).

المادة العاشرة

لا يحول تنازل المتعرض للعنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري عن البلاغ المقدم دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته.

المادة الحادية عشرة

تراعي الجهة المختصة – عند تعاملها مع أي من حالات العنف أو الاستغلال أو الإيذاء – درجة العنف أو الاستغلال أو الإيذاء المستخدم ونوعه ومدى تكراره، وألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على المتعرض للعنف أو الاستغلال أو الأيذاء الأسري، مع أعطاء الأولوية للإجراءات التي من شأنها حفظ كيان الأسرة واستقرارها.

المادة الثانية عشرة

للجهة المختصة الاستعانة بالجهات الأمنية في حالات العنف أو الاستغلال أو الإيذاء الأسري التي تستلزم ذلك.

المادة الثالثة عشرة

دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أنظمة (قوانين) الدولة يعاقب على الجرائم التي تقع طبقاً لأحكام هذا النظام (القانون) بالعقوبات الواردة فيه.

المادة الرابعة عشرة

يعاقب بالسجن أو الحبس مدة لا تقل عن …… ولا تزيد على …… وبغرامة لا تقل عن …… ولا تزيد على ….. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من أفعال العنف أو الاستغلال أو الإيذاء الواردة في هذا النظام (القانون) وفي حال العود تضاعف العقوبة (تحديد مقدار ومدة العقوبة يترك لكل دولة).

المادة الخامسة عشرة

يعاقب بالسجن أو الحبس مدة لا تقل عن ….. ولا تزيد على ….. وبغرامة لا تقل عن ….. ولا تزيد على …. أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:

إذا وقع فعل العنف أو الاستغلال أو الإيذاء ضد طفل أو شخص من ذوي الاعاقة أو من كبار السن.

إذا صاحب فعل العنف أو الاستغلال أو الإيذاء إكراه أو تحايل.

إذا كان مرتكب فعل العنف أو الاستغلال أو الإيذاء حاملاً للسلاح أو هدد باستخدامه.

إذا وقع فعل العنف أو الاستغلال أو الإيذاء تحت تأثير المسكر أو المخدر .. (تحديد مقدار ومدة العقوبة يترك لكل دولة).

المادة السادسة عشرة

يكون الاختصاص بنظر واقعة العنف أو الاستغلال أو الإيذاء للجهات القضائية وجهات الضبط حسب النظام القضائي والجزائي المعمول به في الدولة.