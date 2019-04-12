كوميديان يفارق الحياة عقب ” مزحة الموت “

واشنطن(صدى):

فوجئ محبو الممثل الكوميدي البريطاني إيان كوغنيتو، بعد دقائق من إلقائه مزحة بشأن تعرضه لنوبة قلبية، بوفاته على المسرح أثناء أداء عرض فني.

وكان كوغنيتو يقدم عرضه على أحد مسارح أوكسفوردشير في بريطانيا، ليل الخميس، وحظي بإقبال جماهيري كبير، وخلال العرض، جلس كوغنيتو على كرسي ومزح بشأن تعرضه لنوبة قلبية، وبعد نحو 10 دقائق، جلس مجددا على الكرسي وأرخى جسده لنحو 5 دقائق.

واعتقد الجمهور بأن هذا المشهد هو جزء من العرض الكوميدي، وأخذوا يطلقون الضحكات حتى قرر منظم الحفل الخروج إلى المسرح والاطمئنان على الفنان، ومع اكتشاف الوضح الصحي الحرج، طلب المنظم الإسعاف، لكن كوغنيتو توفي على المسرح قبل نقله إلى المستشفى.

وشكل الأمر صدمة لمحبي الفنان الكوميدي المثير للجدل ولزملائه الكوميديين، الذين غرد عدد كبير منهم على ” تويتر ” لنعيه وتذكير الجماهير بأعماله الفكاهية.