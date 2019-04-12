الاتحاد الإسباني يرفض استئناف عقوبة إيقاف كوستا على خلفية إهانته للحكم

ماجد محمد(صدى):

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة الاستئناف الذي تقدم به نادي أتلتيكو مدريد بشأن إيقاف مهاجمه دييجو كوستا ثماني مباريات.

وجاء ذلك على خلفية إهانته للحكم، وهي عقوبة اعتبرها مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني قاسية، وتعني فترة العقوبة انتهاء موسم كوستا إذ تتبقى للبطولة سبع مراحل.

وأوضح الاتحاد في بيان: ” رفضت لجنة الاستئناف الطلب الذي تقدم به صباح اليوم نادي أتلتيكو مدريد “، علما بأن الأخير لا تزال لديه إمكانية رفع القضية الى المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا.

وأوضحت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، عوقب بالإيقاف لثماني مباريات، أربع منها سببها ” الإهانات التي وجهها الى الحكم ” جيل مانزانو، والأخرى للشدة في التعامل مع الحكم و” إمساكه ” بذراعه في خسارة فريقه امام برشلونة 0-2.