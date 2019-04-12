سقوط شبكة لتبادل الزوجات من خلال صفحة ” فيسبوك “

القاهرة(صدى):

تحقق النيابة في مصر مع سباك وزوجته بتهمة تكوين شبكة لتبادل الزوجات.

وأوضحت التحريات والتحقيقات أن المتهم، أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، ” فيسبوك ” تحت اسم ” يوسف ومها تبادل زوجات ” يستقطب خلالها راغبى المتعة من تبادل الزوجات، وإقامة حفلات جنسية بتادل زوجة المتهم مع آخرين.

وتبين من التحريات أن صاحب الصفحة شخص يعمل سباكا وتم استئذان النيابة العامة لضبطه، وتم ضبطه وزوجته والتحفظ على هواتف وأجهزة محمول المتهمين، وبفحصه تم العثور على صور لزوجته فى أوضاع مخلة، أرسلها لأشخاص تواصل معهم لإقامة حفلات جنسية عن طريق زوجة كل منهم.

واعترفت المتهمة بارتكابهما للواقعة فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها يعمل ” سباك ” ، وشعر بملل من العلاقة الزوجية بينهما وعرض عليها فكرة إقامة علاقة جنسية مع زوجين عن طريق التبادل، وأضافت المتهمة أن زوجها، أنشأ صفحة على فيس بوك وتواصل مع أشخاص وأقاموا حفلات جنسية.