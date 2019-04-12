الجمارك: أجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم

عادل الحربي(صدى):

أكدت الجمارك، أن أجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، سائلًا: ” بالنسبة لبيع قطع الكومبيوتر لو ان الشحنة تحتى لابتوب ثمنه يتعدى ال 6000 ريال .. ما هي قيمة الجمارك المطلوبة علماً بأن الموقع متكفل بكافة الرسوم لكن بعض المراقبين يطلبون رسوم جمرك ايضا من العميل؟ ”

وردت الجمارك، قائلة: ” مرحباً بك، أجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية، كما نود إفادتكم بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة وطباعة البيان الجمركي. نسعد بخدمتك. “