بينها رجل وسيم وهزمتك .. كلمات يكره الرجل سماعها من زوجته

أميرة خالد(صدى):

أكدت أخصائية نفسية في العلاقات الزوجية ن أن هناك عدد من الكلمات والجمل ، التي يمقطها الرجل ، وعلى المرأة عدم قولها له إذا كانت تريد زواجاً سعيداً يدوم طويلاً .

هذا الرجل وسيم جداً : هذه الجملة تثير غيرة الرجل والغيرة لدى الرجال لا تجعله حزيناً كالمرأة بل تحوله إلى رجل عدواني، والرجل بطبيعته يسعى جاهداً لإعجاب المرأة، ولا يقبل بالمقارنة حتى ولو كانت مع فنانين أو مشاهير.

هزمتك مجدداً : الرجل بفطرته محب للسيطرة، فهذه الكلمة من امرأة تشعره بالأقلية، سواء كانت الهزيمة صغيرة أو حتى كبيرة.

أخبرت صديقتي بكل شيء : هذه العبارة يكرهها الرجل وتجعله يتساءل، ما الأشياء التي أخبرت بها صديقتها، وما أدق التفاصيل التي أخبرت بها عنه.

أنت الفتى المدلل لوالدتك : عبارة مستفزة للرجل، لأنها تحسسه أنه شخص لا يتحمل المسؤولية ولا زال طفلاً صغيراً.

أنا أقوم بفعل كل شيء بمفردي : تعتبر هذه الجملة قاسية وتوبيخاً بسيطاً، وتحبط الزوج وتجرحه جداً.