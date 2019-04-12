بالفيديو.. مستشار تربوي : يؤخذ على المعلم تدريس تكفين الميت كدرس نظري

علي القحطاني(صدى):

علق فيصل الجبيلي – مستشار تربوي وتعليمي ،عن قيام معلم بتكفين الميت كدرس نظري للطلاب ،قائلاً ، إن التعليم النظري تصل به المعلومة للطالب أسرع لكن ممكن أنا أختلف مع المعلم في اختياره لتمثيل تكفين الميت لأنه عمل عليه درس عليه للطلاب .

وتابع فيصل في حواره ببرنامج ” سيدتي ” ، ممكن هذا الشئ يمثل ذكرى صعبة لبعض الطلاب ، مُشيراً إلى أنه هناك مواد دراسية لا تتناسب مع أعمار الطلاب، وأخرى بها إسهاب وتفاصيل تمثل عبء على الطالب .

وأضاف ، فكان على المعلم أن يختار غير هاك ، فالطلاب يحتاجون أن تعلمهم عن الزكاة والصلاة وعن الحج .