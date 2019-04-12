بالفيديو.. مستشار تربوي : يؤخذ على المعلم تدريس تكفين الميت كدرس نظري
علق فيصل الجبيلي – مستشار تربوي وتعليمي ،عن قيام معلم بتكفين الميت كدرس نظري للطلاب ،قائلاً ، إن التعليم النظري تصل به المعلومة للطالب أسرع لكن ممكن أنا أختلف مع المعلم في اختياره لتمثيل تكفين الميت لأنه عمل عليه درس عليه للطلاب .
وتابع فيصل في حواره ببرنامج ” سيدتي ” ، ممكن هذا الشئ يمثل ذكرى صعبة لبعض الطلاب ، مُشيراً إلى أنه هناك مواد دراسية لا تتناسب مع أعمار الطلاب، وأخرى بها إسهاب وتفاصيل تمثل عبء على الطالب .
وأضاف ، فكان على المعلم أن يختار غير هاك ، فالطلاب يحتاجون أن تعلمهم عن الزكاة والصلاة وعن الحج .
فيصل الجبيلي – مستشار تربوي وتعليمي:
هناك مواد دراسية لا تتناسب مع أعمار التلاميذ، وأخرى بها إسهاب وتفاصيل تمثل عبء على التلميذ#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Fe6HWVjWun
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 12, 2019
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