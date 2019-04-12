زينب العسكري تعلن وفاة شقيقتها

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة البحرينية زينب العسكري وفاة شقيقتها، ونشرت صورة لها أرفقتها بسورة الفاتحة والتعليق: ” أخت الفنانة زينب العسكري في ذمة الله. ”

وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين وتمنوا للشقيقة الرحمة، وفي موازاة ذلك تناقل الناشطون عبر المواقع فيديو للفنانة ردّت فيه على الانتقادات التي وجهت إليها بعد ظهورها في جلسة تصوير من دون حجاب.

وأوضحت في المقطع المصور إنه لا داع للضجة الكبيرة التي أثيرت حول الأمر، لافتة إلى أن الشخاص المقربين منها يعرفون أنها تتبع هذا الأسلوب في عقد الحجاب منذ البداية.