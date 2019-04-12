بعد معرفتها بـ 7 أعوام .. مراهق يتقدم لخطبة والدة صديقه

واشنطن(صدى):

فاجأ شاب أمريكي يُدعى ” تشيس جابارد ، 18 عاماً ” ، أصدقاءه وعائلته ، بتقدمه لخطبة ” جيمي براون ” والدة صديقه التي تبلغ من العمر 39 عاماً .

وفي التفاصيل، قابل تشيس جابارد والدة رفيقه جيمي براون وهي أم لثلاثة أبناء ، عندما كان في الحادية عشرة من عمره وأصبح أفضل صديق لابنها جايس البالغ من العمر 16 عامًا.

وقد قضى الثنائي من كوربين كنتاكي سنوات في التعرف وتوطّدت العلاقة في العام 2013، بعدما بدأ المراهق والوالدة بالركض سويًا لمساعدة جيمي على إنقاص وزنها .

وصرح الشاب لعدد من المواقع الإعلامية ، أنه شعر بعدما بلغ من العمر 18 عامًا بالانجذاب تجاه أم صديقه المفضل ، وعلى الرغم من الفجوة العمرية التي تتخطى الـ 21 عامًا وافقت الأم على أن تدخل معه في علاقة غرامية.

وتقدّم تشيس جابارد بطلب الزواج من حبيبته ويسعيان اليوم للتخطيط لزواجهما في المستقبل، وتؤكد جيمي براون ان أولادها أعطوها جميعهم مباركتهم على هذه العلاقة.