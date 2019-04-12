بالفيديو.. أستاذ جامعي يجبر طالبين على خلع سروالهما بالكلية .. والأزهر يوقفه عن العمل

القاهرة(صدى):

أصدر رئيس جامعة الأزهر في القاهرة ، إيقاف أستاذ جامعي ، أجبر طالبين على خلع سروالهما أمام زملائهما في كلية التربية بجامعة الأزهر ، ما أثار موجة من الغضب بين المواطنين .

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر طلب الأستاذ الجامعي إمام رمضان، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، من الطالبين خلع بنطاليهما، وسط هتافات من الطلاب داخل قاعة المحاضرة.

واعتبرت جامعة الأزهر أن تصرف الأستاذ الجامعي، مرفوض وغير مقبول، حيث أكد بيان إعلامي إصدار رئيس الجامعة قرارًا بإيقاف الأستاذ عن العمل وتحويله إلى التحقيق العاجل، كما طالب بالتحقيق مع الطلاب مرتكبي واقعة خلع البنطلونات “.

وأضاف البيان ، أن عميد الكلية قرر منع الاستاذ من وضع الأسئلة والتصحيح، وعلى أبنائنا الطلاب أن يدركوا من أن إدارة الجامعة لا تتوانى في محاسبة أي مخطئ، أو مقصر، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وعلى الجميع الانشغال بالدراسة والاستعداد للامتحانات.

وحاول الأستاذ إمام رمضان، المتهم بالواقعة، تبرير فعلته عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ، قائلًا: ” لقد كان موضوع محاضرة العقيدة والأخلاق هذا الأسبوع لجميع طلاب شعب الكلية (الإسلام والإيمان والإحسان).. وأردت كما تعود مني طلابي، أن أقدم لهم تمثيلًا حيًا لواقع الأمة عقيدةً وخلقًا، فقلت من يقبل النجاح في المادة بامتياز مقابل تنفيذ ما يطلب منه، فإن امتنع رسب في المادة ” .

وتابع ” تطوع يوم الثلاثاء طالب أو أكثر، والكل لا يعلم ما سيطلب منه، وكانت المفاجأة التي أردت أن تكون صادمة لمن خرج متبرعًا وبإرادته، وفي نفس الوقت أذهلت الطلاب عندما قلت للطالب اخلع البنطلون، ضحكوا جميعًا لكني لم أضحك وقلت لهم منذ المحاضرة الأولى للمادة، اتفقنا أن كل ما يقال داخل المدرج سواء أكان جادًا أم مازحًا يخضع لميزان العقيدة والأخلاق “.