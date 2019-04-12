نور الغندور: لست نادمة على عملية تجميل أنفي

أميرة خالد(صدى):

اضطرت الفنانة نور الغندور، إلى توضيح بعض الأمور عن عملية تجميل أنفها، مؤكدة أنها راضية تماماً عن العملية تجميل أنفها، وما قيل عن ندمها من إجراء هذه الجراحة غير صحيح.

وأوضحت في مقطع فيديو نشرته على سناب شات، انها كانت تقصد بتعليق ” اللي مسوي خشمها لا تفكر بالموضوع ” ، أن تقدم على الخطوة دون تردد، وليس كما أشيع أنها نادمة عن هذا القرار.

وتابعت: ” أنتو قاعدين حق الواحد على العطسة من كم يوم نزلت سناب، قلت اللي مسوي خشمها لا تفكر بالموضوع، أنا قصدت فيها أنو تعمل انفها وهي مغمضة ” .

وأضافت: ” أنا مو ندمانة على عملية خشمي وايد مستأنسة والحمد لله النتيجة اتجنن والناس عم تراسلني على الخاص وتسأل عن اسم دكتوري ” .