شرب المياة يعمل على عدم ظهور الخطوط البيضاء في الفخذ

أميرة خالد(صدى):

نقدم لك سيدتي طرق هامة للوقاية من الخطوط البيضاء في الفخذ، وتجنب ظهورها.

ترطيب البشرة، فهو فرصة رائعة لتجنب ظهور الخطوط البيضاء، وحتى إن ظهرت فإن ترطيب البشرة يقلل من تحول الخطوط الحمراء إلى بيضاء بشكل كبير.

التحكم بوزن الجسم، حيث يعتبر الزيادة والنقصان بسرعة في الوزن وخاصة في منطقة الفخذ سبب من أسباب تمدد الجلد وظهور الخطوط ولذا فإن حفاظك على وزن ثابت أو إنقاص الوزن بشكل بطيء قد يخفف من ظهور علامات التمدد بالجلد.

شرب الماء: يجب أن نحافظ دائمًا على رطوبة البشرة و حمايتها من الجفاف حيث أن الماء يعمل على التخلص من السموم العادية التي يمكن أن تتواجد بالجلد، مما يساعد على أن يستعيد الجلد مرونته و بالتالي المساعدة في التخلص من الخطوط البيضاء لذا يجب ان نحافظ على أن نشرب خلال اليوم من لتر و نصف إلى لترين من الماء و توزيع الكمية على مدار اليوم مما يحافظ على مرونة الجلد.

التحكم بالهرمانات في الجسم: قد تسبب اضطراباتٍ الغدة الكظريّة أو مُتلازمة كوشينغ، ومتلازمة مارفان، ومتلازمة إهلرز ظهور الخطوط البيضاء ولذا يجب نفي هذه الأسباب في حال ظهور الخطوط البيضاء وعلاجها إن وجدت.