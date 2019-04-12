العصيمي: لا صحة لإطلاق منصة ” بديل “
كشف مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، عدم صحة ما تردد عن إطلاق منصة بديل.
وقال العصيمي: ” هذا الإعلان غير صحيح، ونؤكد على أهمية تحري دقة الروابط والمعلومات من خلال الحصول عليها من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة ” .
وكان قد انتشرت أنباء عن إطلاق وزارة التعليم منصة بديل؛ للنقل بين المعلمين والمعلمات داخل منطقة واحدة أو بين مختلف مناطق المملكة.
القرشي[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 11 دقيقة
أشوف الإشاعات قامت تنطلق علينا من كل حدب وصوب !!!
أرجوا الإبتعاد عن أخبار مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بتلك الحسابات المجهولة
وصحيفة صدى قبل ايام وضعت إستفتاء حول هذا الموضوع .
هل تعد السوشال ميديا مصدر موثوق للمعلومات بالنسبة لك؟
بالطبع لأ والف لأ إلا من الحسابات الرسمية التابعة للجهات الحكومية والأشخاص الموثقة
حساباتهم والموثوق بهم غير ذلك لأ .