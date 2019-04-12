العصيمي: لا صحة لإطلاق منصة ” بديل “

عادل الحربي(صدى):

كشف مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، عدم صحة ما تردد عن إطلاق منصة بديل.

وقال العصيمي: ” هذا الإعلان غير صحيح، ونؤكد على أهمية تحري دقة الروابط والمعلومات من خلال الحصول عليها من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة ” .

وكان قد انتشرت أنباء عن إطلاق وزارة التعليم منصة بديل؛ للنقل بين المعلمين والمعلمات داخل منطقة واحدة أو بين مختلف مناطق المملكة.