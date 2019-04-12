التعليم تكشف عن مدارس حكومية وأهلية غير مؤهلة لبيئة تعليمية مناسبة
أعلنت وزارة التعليم ، أن 22% من المدارس الحكومية والأهلية المستأجرة الكثير منها غير جيد، وهي غير مؤهلة لتكون بيئة تعليمية مناسبة، ويحتاج الكثير منها إلى الإصلاح .
وقسمت الوزارة في تقرير رسمي ، المدارس إلى فئات: مستأجرة ومبانٍ حكومية ومدارس خاصة ، وحصلت 24% من المدارس على تقدير ممتاز، و54% على تقدير جيد؛ مما يعني أنها جيدة وتحتاج إلى الصيانة، و22% منها غير جيدة وغير مؤهلة لتكون بيئة تعليمية.
القرشي[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 18 دقيقة
كلام صحيح 100% هاذي هي الشفافية المطلوبة وأتمنى من جميع الوزارات السير على هذا النهج وتبنيه
قولآ وفعلآ وليس قولآ فقط من أجل مستقبل مشرق وجميل لهذا الوطن ومواطنيه .