التعليم تكشف عن مدارس حكومية وأهلية غير مؤهلة لبيئة تعليمية مناسبة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم ، أن 22% من المدارس الحكومية والأهلية المستأجرة الكثير منها غير جيد، وهي غير مؤهلة لتكون بيئة تعليمية مناسبة، ويحتاج الكثير منها إلى الإصلاح .

وقسمت الوزارة في تقرير رسمي ، المدارس إلى فئات: مستأجرة ومبانٍ حكومية ومدارس خاصة ، وحصلت 24% من المدارس على تقدير ممتاز، و54% على تقدير جيد؛ مما يعني أنها جيدة وتحتاج إلى الصيانة، و22% منها غير جيدة وغير مؤهلة لتكون بيئة تعليمية.