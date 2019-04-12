وشم ” بار كود ” على سيقان جماهير ريفر بليت

ماجد محمد(صدى):

أعرب أحد مشجعي ريفر بليت الأرجنتيني، عن وفائه وإخلاصه لناديه بطريقة غير مسبوقة، إلا أن الأمر انقلب عليه بنتائج عكسية.

واحتفل المشجع بفوز فريقه ببطولة ” كوبا ليبرتادوريس ” على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز بشكل غير مسبوق، مضيفا أنه تحمل الألم و” وشم (بار كود) على ساقه. ”

بتسليط شخص كاميرا الهاتف المحمول على الوشم، يظهر أمامه بشكل تلقائي مقطع فيديو عبر موقع ” يوتيوب ” ، للهدف الذي منح ريفر بليت لقب ” كوبا ليبرتادوريس. ”

أقدمت إدارة ” يوتيوب “، مع انتشار الوشم على سيقان مشجعي ريفر بليت، على حذف المقطع من موقعها، بعد أن اشتكى عدد كبير من مشجعي بوكا جونيورز من انتهاك حقوق البث والنشر.