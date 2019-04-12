بالفيديو.. عضو شورى: المجلس أقر إجراء فحص مخدرات للعاملين من قبل

عادل الحربي(صدى):

أكدت الدكتورة صدقة فاضل عضو مجلس شورى، أن مجلس الشورى سبق وأقر إجراء فحص عشوائي عن المخدرات للعاملين في بعض القطاعات الحكومية لكنه غير مُفعل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” سيدتي ” : ” كنت أتمنى أن يوافق مجلس الشورى على إدراج فحوصات المخدرات والامراض النفسية ماقبل الزواج، وأتمنى أن يقرها فيما بعد ” .

وقالت عضو مجلس الشورى : ” الإدمان والأمراض النفسية من أبرز أسباب زيادة نسب الطلاق في المجتمع السعودي ” .

د. صدقة فاضل – عضو مجلس شورى:

مجلس الشورى سبق وأن أقر إجراء فحص عشوائي عن المخدرات للعاملين في بعض القطاعات الحكومية لكنه للأسف غير مُفعل#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/pX8IogSIkb — برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 12, 2019