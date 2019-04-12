بالفيديو والصور.. تعرف على مواصفات سيارة ميتسوبيشي المخصصة لهواة التخييم

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة ” ميتسوبيشي ” عن مركبتها الحديثة التي جمعت بين الغرابة اليابانية ودقة الهندسة الاسكتلندية والتي أطلقت عليها اسم ” D: 5 Terrain ” ، هذه المركبة هي النسخة الحديثة من طراز ” Delica ” التي تمّ إصدارها في عام 2007، إلا أنّ الشركة اليابانية استعانت بخبرات مصممين من اسكتلندا وتحديداً من شركة ” Campers Scotland ” لتطرح موديلاً جديداً يحتوي على العديد من المزايا المتطورة والملفتة للأنظار.

وخصصت المركبة الحديثة المتوقع إطلاقها في معرض غلاسكو القادم في الفترة مابين السابع وحتى العاشر من فبراير، لتتلائم مع محبي المغامرات وهواة التخييم، حيث تستوعب ما يزيد عن أربعة أشخاص، وتمً تزويدها من الداخل بثلاجة ومطبخ صغير مدعوم بألواح شمسية في السقف تُخزن الطاقة في بطارية ليثيوم، إضافةً إلى أنّ السقف متحرك للأعلى، حيث يُتيح للراكب رفعه لأغراض متعددة منها توفير مساحة إضافية عند الوصول إلى وجهة التخييم أو استنشاق الهواء الطلق أو مراقبة النجوم وأحوال السماء في الفترات المسائية.

وعلق ” جاري هايز ” مؤسس ومالك شركة ” Campers Scotland ” على هذا الإصدار: ” ليست كأي عربة أخرى، حيث ستأخذك هذه السيارة ذات الدفع الرباعي باصطحاب فريقك، على الطرق الوعرة إلى الأماكن البرية، وستوفر لك المعسكر والطهي والنوم بالقرب من البحيرات أو الشواطئ الرملية المفضلة لديك أو حتى الغابات والوديان ” .