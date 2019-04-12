مواطن يتسائل عن تأثير بقائه بالخارج على الدعم.. وحساب المواطن يرد

علي القحطاني(صدى):

حساب المواطن يجيب على تساؤل خاص بشرط الإقامة بالمملكة للحصول على الدعم

أجاب برنامج حساب المواطن على سؤال ” مستفيد ” يتعلق بشرط الإقامة داخل المملكة وتأثيره على الدعم.

حيث وجه ” مواطن ” تساؤل لـ ” حساب المواطن “مفاده: ” : ” أنا أسافر سنويا بابنتي إلى مصر ونمكث شهرين للعلاج، هل يؤثر على مستحقاتي المالية ؟ ” .

وردت خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج عليه قائلة: ” يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، ويتم استقطاعها من دعم حساب المواطن سواء بشكل متواصل أو متقطع.. تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج ” .