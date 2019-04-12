عالجي ترهل البطن بعد خسارة الوزن بـ ” زبدة الكاكاو “

أميرة خالد(صدى):

نصح خبراء في التجميل ، السيدات اللاتي يُعانين من مشكلة ترهل جلد البطن بعد خسارة الوزن في هذه المنطقة، أن يستخدمن زبدة الكاكاو للتشققات .

إمزجي القليل من تفل القهوة مع كمية مناسبة من زبدة الكاكو لتحصلي على عجينة طرية ومتماسكة ، ثم طبقي العجينة على منطقة بطنك مع الفرك اللطيف.

وإغسلي بطنك جيداً لتنزعي عنها مزيج زبدة الكاكاو ، وبعد ذلك دلكي المنطقة نفسها بالقليل من زيت اللوز الحلو أو جل الألوي فيرا من أسفل إلى أعلى مع الضغط اللطيف بواسطة الأصابع.

وكشف الخبراء أيضا عن خلطة زبدة الكاكاو والخل الأبيض لشدّ البطن .

إمزجي كميتين مناسبتين من زبدة الكاكاو والخل الأبيض لتحصلي على عجينة متماسكة ، ثم أفركي بطنك بالمزيج يومياً إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين.

وهناك ايضا وصفة زبدة الكاكاو وزبدة الشيا ، حيث تحتوي زبدة الكاكاو على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة وعلى الأحماض الدهنية المفيدة وتمتلك خصائص مرطبة. لذا فهي تساعد على ترميم البشرة والقضاء على الترهل والتشققات وخصوصاً في منطقة البطن بعد إزالة الكرش والتخلص من الوزن الزائد.

كما أنها غنية بالفيتامين E الضروري للحفاظ على صحة البشرة.

لذا يمكنك استخدامها أيضاً لتحضير هذه الوصفة : ذوّبي ملعقتين وسط من زبدة الكاكاو. أضيفي إليها ملعقتين وسط منزبدة الشيا وملعقة وسط من زت الفيتامين E. إمزجي المكونات جيداً ، ثم إحفظي المزيج في وعاء واتركيه يبرد. طبقي القليل منه على بطنك مع التدليك اللطيف مرتين يومياً بعد الاستحمام.

كرري تطبيق وصفات زبدة الكاكاو للتشققات إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين أي إلى أن تصبح بشرة بطنك مشدودة وخالية من الترهلات.