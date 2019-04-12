بريجيت ماكرون تلجأ إلى حيلة غير متوقعة لإضافة الكثافة إلى شعرها 

باريس(صدى):

لجأت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون إلى حيلة غير متوقعة لإضفاء حجم إضافي على شعرها الذي ظهر أنه أصبح أقل كثافة مع التقدم في العمر.

ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أشهر إعلاناً أشار فيه إلى حاجة الرئاسة إلى خبير جمال يمكنه الاهتمام بشعر امرأة يحتوي على الإضافات Extensions.

ولفت الكثيرون إلى أنه قصد بذلك زوجته بريجيت، كما أن الخصل المضافة التي تعتمدها السيدة الأولى لا تؤذي الشعر الطبيعي ولا تحدث تغييراً فيه.

وطالب باستخدام الخصلات التي يمكن إضافتها إلى الشعر بواسطة ملاقط لأنها لا تسبب الألم ولأنه يمكن تعليقها بالشعر ونزعها منه بسهولة وفي أي وقت.

و يمكن غسلها بواسطة الشامبو إضافة إلى إمكانية تسريحها باستخدام الفرشاة العادية.