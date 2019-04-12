اتهامات لأصالة بسرقة لحن أغنيتها الجديدة قبل ساعات من حفلها بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

وجه عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تهمة سرقة لحن أغنية ” بنت أكابر ” للفنانة السورية ” أصالة ” .

وقام المتابعون بنشر أغنية للمطرب طوني قطان “يلي بتحب النعنع” والتي طرحت عام 2017، مؤكدين أن لحنها يتطابق بشكل كبير مع لحن أغنية أصالة الجديد، والذي قدمه لها الملحن محمود خياني، إلا أن أصالة لم ترد حتى الآن على هذه الإتهامات.

من ناحية أخرى، تستعد أصالة لإحياء حفل غنائي اليوم (الجمعة) في السعودية، ومن المقرر أن تقدم عدداً كبيراً من أغانيها الحديثة والقديمة.