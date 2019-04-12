 بالصور.. أسعار سيارات كيا في المملكة 

أميرة خالد(صدى):

قدمت كيا عبر سياراتها المختلفة عدد كبير من التقنيات المتميزة من حيث الأمان العالي والترفيه والأداء المناسب الذي يلبي مختلف احتياجات المستخدمين، ولذا نستعرض معكم اليوم أسعار مختلف سياراتها المتاحة في المملكة لدى الوكيل كيا الجبر، بجانب روابط لكافة المعلومات الخاصة بها.

كيا ريو 2019: ووصل سعر الفئة العليا فل كاملة 58,100 ريال، بينما كيا سيراتو 2019

56,900 ريال: فئة استاندرد L58,100 ريال: فئة نصف فل LX71,000 ريال: فئة فل كامل EX

وكيا ستينجر 2019: فئة EX الأقل 134,797 ريالالفئة العليا فل GT Line بسعر 165,100 ريال

كيا اوبتيما 2019: الفئة السياحية 69,000 ريالالفئة المتوسطة النصف فل 89,000 ريال مع حساسات أمامية وخلفية وشاشة 7 إنش وفتحة سقفالفئة العليا فل GT بسعر 110,000 ريال مع مقاعد جلدية بخواص تبريد وتسخين وجنوط 18 إنش

كيا سبورتاج 2019: فئة GCHN الأعلى بسعر 82,600 ريال، بينما كيا سورينتو 2019الفئة السياحية 92,100 ريال

كيا موهافي 2019: الفئة المتوسطة نص فل 108,100 ريالالفئة العليا فل كاملة 128,600 ريال مع مقاعد جلد وبصمة، بينما كيا كرنفال 20: الفئة العليا فل كاملة 125,500 ريال

وكيا كادينزا 2019: الفئة السياحية الأقل مع شاشة 7 إنش 95,000 ريالالفئة الفل الكاملة مع مقاعد بأنظمة تبريد وتسخين وجنوط 19 إنش ومصابيح زينون 136,000 ريال

وكيا تيلورايد 2020 الجديدة: تتراوح أسعار أقل فئة ما بين 100,000 إلى 115,000 ريال