روما تسعى لضم كونتي لتدريب الفريق الموسم القادم

نواف السالم(صدى):

عقب استمرار انخفاض مستوى معظم اللاعبين ، ترى إدارة نادي روما صعوبة استمرار المدير الفني الحالي كلاوديو رانييري ، مع ابتعاد الفريق عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يجد روما منافسِة قوية من جانب إنتر ميلان، حيث يريد الأفاعي جلب كونتي منذ فترة طويلة وسط تزايد الأنباء عن إقالة لوتشيانو سباليتي بنهاية الموسم الجاري – وفقاً لموقع كالشيو ميركاتو – .

يذكر أن أنطونيو كونتي لديه ثلاثة عروض من جانب أندية روما، إنتر، وميلان، لكنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن مفضلاً الانتظار حتى مطلع شهر يونيو.