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بالفيديو.. شبيه ” كريستيانو رونالدو ” يظهر في العراق

بالفيديو.. شبيه ” كريستيانو رونالدو ” يظهر في العراق
ماجد محمد(صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبيه ” كريستيانو رونالدو ” يظهر في العراق، مما أثار جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وقال مغرد: ” مافيه شبه نهائي ” ، بينما قال مغرد آخر: ” والله مافيه شبه .. اتمنى المصدر يفصّل له نظاره من الماس عشان يشوف زين

ورأى مغرد ثالث: ” الشبه بوادي وهو بوادي ” ، بينما تساءل مغرد رابع، قائلا: ” وين الشبه ” ، وقال مغرد خامس: ” أوسم من رونالدو ماني شايف شبه ” .


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