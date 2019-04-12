بالفيديو.. شبيه ” كريستيانو رونالدو ” يظهر في العراق

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبيه ” كريستيانو رونالدو ” يظهر في العراق، مما أثار جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وقال مغرد: ” مافيه شبه نهائي ” ، بينما قال مغرد آخر: ” والله مافيه شبه .. اتمنى المصدر يفصّل له نظاره من الماس عشان يشوف زين

ورأى مغرد ثالث: ” الشبه بوادي وهو بوادي ” ، بينما تساءل مغرد رابع، قائلا: ” وين الشبه ” ، وقال مغرد خامس: ” أوسم من رونالدو ماني شايف شبه ” .